Cours de yoga Tartiffume Fontet

Tartiffume Halte Nautique Fontet Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-09
fin : 2025-07-09
Date(s) :
2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27
Vous êtes disponible cet été et vous voulez découvrir ou redécouvrir le yoga ou tout simplement continuer de le pratiquer ? Venez prendre soin de vous à la halte nautique de Fontet les mercredis soirs à 19 h. Tous niveaux. Inscription conseillée. .
Tartiffume Halte Nautique Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 49 54 50 eleonore.pomier@gmail.com
