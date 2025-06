Cours de yoga Longueville 7 juillet 2025 07:00

Manche

Cours de yoga D594 Longueville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-07-07

Cours tous les lundis, mercredis soirs et jeudi soirs du 7 juillet au 7 août sous la yourte en pleine nature chez O2 Camping.

Yoga doux et yoga dynamique.

Toutes les infos sur le site https://new-mood.fr/reservation-yoga/

D594

Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 74 78 80 53 contact.newmood@gmail.com

English : Cours de yoga

Classes every Monday, Wednesday and Thursday evening from July 7 to August 7 under the yurt at O2 Camping.

Gentle and dynamic yoga.

For further information: https://new-mood.fr/reservation-yoga/

German :

Kurse jeden Montag-, Mittwoch- und Donnerstagabend vom 7. Juli bis 7. August in der Jurte inmitten der Natur bei O2 Camping.

Sanftes Yoga und dynamisches Yoga.

Alle Infos auf der Website: https://new-mood.fr/reservation-yoga/

Italiano :

Lezioni ogni lunedì, mercoledì e giovedì sera dal 7 luglio al 7 agosto sotto la yurta del Camping O2.

Yoga dolce e yoga dinamico.

Per maggiori informazioni: https://new-mood.fr/reservation-yoga/

Espanol :

Clases todos los lunes, miércoles y jueves por la tarde del 7 de julio al 7 de agosto bajo la yurta del Camping O2.

Yoga suave y yoga dinámico.

Para más información: https://new-mood.fr/reservation-yoga/

