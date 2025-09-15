COURS DE YOGA Centre culturel Mont Lozère et Goulet
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Début : 2025-09-15 10:00:00
fin : 2025-10-06 11:30:00
2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06
Cours adultes de yoga pour tous au centre culturel Jean Castan. Tous les lundis de 10h à 11h30.
Renseignements au 06 70 88 16 29
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 70 88 16 29 laurelife@hotmail.fr
English :
Adult yoga classes for all at the Jean Castan cultural center. Every Monday from 10am to 11:30am.
Information on 06 70 88 16 29
German :
Erwachsenen-Yogakurse für alle im Kulturzentrum Jean Castan. Jeden Montag von 10:00 bis 11:30 Uhr.
Informationen unter 06 70 88 16 29
Italiano :
Corsi di yoga per adulti per tutti presso il centro culturale Jean Castan. Ogni lunedì dalle 10.00 alle 11.30.
Informazioni al numero 06 70 88 16 29
Espanol :
Clases de yoga para adultos para todos en el centro cultural Jean Castan. Todos los lunes de 10.00 a 11.30 h.
Información en el 06 70 88 16 29
