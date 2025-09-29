COURS DE YOGA salle communale Mont Lozère et Goulet

COURS DE YOGA salle communale Mont Lozère et Goulet lundi 29 septembre 2025.

COURS DE YOGA

salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 18:15:00

fin : 2025-10-06 19:30:00

Date(s) :

2025-09-29 2025-10-06

Le foyer rural de Mas d’Orcières propose des cours de yoga animés par Laure Lucier

Où salle communale Mas d’Orcieres

Quand les lundis à 18h15

durée 1h30mn

Pour plus d’informations 06 30 88 46 98 Béatrice

Le foyer rural de Mas d’Orcières propose des cours de yoga animés par Laure Lucier

Où salle communale Mas d’Orcieres

Quand les lundis à 18h15

durée 1h30mn

Pour plus d’informations 06 30 88 46 98 Béatrice .

salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 30 88 46 98

English :

The Mas d?Orcières village hall offers yoga classes led by Laure Lucier

Where: Mas d?Orcieres village hall

When: Mondays at 6:15pm

duration: 1h30mn

For further information: 06 30 88 46 98 Béatrice

German :

Das Landheim von Mas d’Orcières bietet Yogakurse an, die von Laure Lucier geleitet werden

Wo: Gemeindesaal Mas d’Orcieres

Wann: montags um 18.15 Uhr

dauer: 1h30mn

Weitere Informationen: 06 30 88 46 98 Béatrice

Italiano :

La sala del villaggio Mas d’Orcières propone lezioni di yoga condotte da Laure Lucier

Dove: Sala del villaggio del Mas d’Orcieres

Quando: lunedì alle 18.15

durata: 1h30mn

Per maggiori informazioni: 06 30 88 46 98 Béatrice

Espanol :

La sala de fiestas del Mas d’Orcières ofrece clases de yoga dirigidas por Laure Lucier

Dónde: Sala de fiestas del Mas d’Orcières

Cuándo: los lunes a las 18:15

duración: 1h30mn

Para más información: 06 30 88 46 98 Béatrice

L’événement COURS DE YOGA Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-09-27 par 48-OT Mont Lozere