COURS DE YOGA salle communale Mont Lozère et Goulet
lundi 29 septembre 2025
COURS DE YOGA
salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet Lozère
Début : 2025-09-29 18:15:00
fin : 2025-10-06 19:30:00
2025-09-29 2025-10-06
Le foyer rural de Mas d’Orcières propose des cours de yoga animés par Laure Lucier
Où salle communale Mas d’Orcieres
Quand les lundis à 18h15
durée 1h30mn
Pour plus d’informations 06 30 88 46 98 Béatrice
salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 30 88 46 98
English :
The Mas d?Orcières village hall offers yoga classes led by Laure Lucier
Where: Mas d?Orcieres village hall
When: Mondays at 6:15pm
duration: 1h30mn
For further information: 06 30 88 46 98 Béatrice
German :
Das Landheim von Mas d’Orcières bietet Yogakurse an, die von Laure Lucier geleitet werden
Wo: Gemeindesaal Mas d’Orcieres
Wann: montags um 18.15 Uhr
dauer: 1h30mn
Weitere Informationen: 06 30 88 46 98 Béatrice
Italiano :
La sala del villaggio Mas d’Orcières propone lezioni di yoga condotte da Laure Lucier
Dove: Sala del villaggio del Mas d’Orcieres
Quando: lunedì alle 18.15
durata: 1h30mn
Per maggiori informazioni: 06 30 88 46 98 Béatrice
Espanol :
La sala de fiestas del Mas d’Orcières ofrece clases de yoga dirigidas por Laure Lucier
Dónde: Sala de fiestas del Mas d’Orcières
Cuándo: los lunes a las 18:15
duración: 1h30mn
Para más información: 06 30 88 46 98 Béatrice
