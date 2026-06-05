Cours de yoga Montfarville
Cours de yoga Montfarville vendredi 10 juillet 2026.
Montfarville
Cours de yoga
21 Rue de la Croix Odin Montfarville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-12 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Merci de nous contacter pour confirmer votre présence au 07.81.53.53.78 .
21 Rue de la Croix Odin Montfarville 50760 Manche Normandie +33 7 81 53 53 78
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English : Cours de yoga
L’événement Cours de yoga Montfarville a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Le Val de Saire
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