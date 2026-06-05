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Cours de yoga Montfarville

Cours de yoga Montfarville

Cours de yoga Montfarville vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 21 Rue de la Croix Odin

Ville : 50760 Montfarville

Département : Manche

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montfarville

Cours de yoga

21 Rue de la Croix Odin Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Merci de nous contacter pour confirmer votre présence au 07.81.53.53.78   .

21 Rue de la Croix Odin Montfarville 50760 Manche Normandie +33 7 81 53 53 78 

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English : Cours de yoga

L’événement Cours de yoga Montfarville a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Le Val de Saire

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