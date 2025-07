Cours de yoga Néville

Cours de yoga Néville samedi 13 septembre 2025.

Cours de yoga

Ancienne cantine Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Cours de yoga tous les lundis à 18h et les samedis à 11h à l’ancienne cantine de Néville .

10 personnes maximum par cours

Inscription nécessaire auprès de Jeanne Pinson 06 70 37 73 81

Cours de yoga tous les lundis à 18h et les samedis à 11h à l’ancienne cantine de Néville .

10 personnes maximum par cours

Inscription nécessaire auprès de Jeanne Pinson 06 70 37 73 81 .

Ancienne cantine Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 37 73 81

English : Cours de yoga

Yoga classes every Monday at 6pm and every Saturday at 11am at the former Néville canteen.

maximum 10 people per class

Please register with Jeanne Pinson 06 70 37 73 81

German :

Yogakurse montags um 18 Uhr und samstags um 11 Uhr in der ehemaligen Kantine von Neville.

maximal 10 Personen pro Kurs

Anmeldung erforderlich bei Jeanne Pinson 06 70 37 73 81

Italiano :

Corsi di yoga ogni lunedì alle 18.00 e ogni sabato alle 11.00 presso l’ex mensa Néville.

massimo 10 persone per classe

Si prega di iscriversi presso Jeanne Pinson 06 70 37 73 81

Espanol :

Clases de yoga todos los lunes a las 18.00 h y todos los sábados a las 11.00 h en la antigua cantina de Néville.

máximo 10 personas por clase

Inscribirse con Jeanne Pinson 06 70 37 73 81

L’événement Cours de yoga Néville a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre