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Cours de yoga, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève

Cours de yoga, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève

Cours de yoga, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex

Adresse : Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex

Ville : 1226 Genève

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Cours de yoga Dimanche 5 juillet, 10h30 Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00

Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez un moment rien que pour vous et profitez d’un cours de yoga !

Un moment pour vous recentrer, respirer profondément et laisser votre corps retrouver souplesse, calme et harmonie.

Parc Jean-Marie Gignoux
Dimanche 5 juillet
⏰ De 10h30 à 11h30
Dès 16 ans
Pensez à prendre votre tapis
Gratuit

Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Genève 1226 Genève
Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez un moment rien que pour vous et profitez d’un cours de yoga !

Juliette Mauler

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