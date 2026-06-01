Cours de yoga, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève

Cours de yoga Dimanche 5 juillet, 10h30 Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00

Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez un moment rien que pour vous et profitez d’un cours de yoga !

Un moment pour vous recentrer, respirer profondément et laisser votre corps retrouver souplesse, calme et harmonie.

Parc Jean-Marie Gignoux

Dimanche 5 juillet

⏰ De 10h30 à 11h30

Dès 16 ans

Pensez à prendre votre tapis

Gratuit

Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez un moment rien que pour vous et profitez d’un cours de yoga !

Juliette Mauler