Cours de yoga, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève
Cours de yoga, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève dimanche 5 juillet 2026.
Cours de yoga Dimanche 5 juillet, 10h30 Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00
Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez un moment rien que pour vous et profitez d’un cours de yoga !
Un moment pour vous recentrer, respirer profondément et laisser votre corps retrouver souplesse, calme et harmonie.
Parc Jean-Marie Gignoux
Dimanche 5 juillet
⏰ De 10h30 à 11h30
Dès 16 ans
Pensez à prendre votre tapis
Gratuit
Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Genève 1226 Genève
Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez un moment rien que pour vous et profitez d’un cours de yoga !
Juliette Mauler
À voir aussi à Genève
- Cours de Body Wake Up en juin à la Canopée, La Canopée, Genève 1 juin 2026
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026