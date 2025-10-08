Cours de yoga Galerie de La Filature Ronchamp

Cours de yoga Galerie de La Filature Ronchamp mercredi 8 octobre 2025.

Cours de yoga

Galerie de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 09:30:00

fin : 2025-10-22 11:00:00

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

La Galerie de La Filature accueille Isabelle Marconot, qui propose des cours de yoga, les mercredis matin de 9h30 à 11h.

Tarif et réservation au 06 95 38 75 33 .

Galerie de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 38 75 33

English : Cours de yoga

German : Cours de yoga

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours de yoga Ronchamp a été mis à jour le 2025-10-01 par RONCHAMP TOURISME