Cours de yoga Galerie de La Filature Ronchamp
Cours de yoga Galerie de La Filature Ronchamp mercredi 8 octobre 2025.
Cours de yoga
Galerie de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Début : 2025-10-08 09:30:00
fin : 2025-10-22 11:00:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29
La Galerie de La Filature accueille Isabelle Marconot, qui propose des cours de yoga, les mercredis matin de 9h30 à 11h.
Tarif et réservation au 06 95 38 75 33 .
