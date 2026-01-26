Cours de yoga Silence, on respire

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 18:15:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-06-11

Une bonne mobilité physique et une autonomie dans les mouvements sont recommandées.

Dans les espaces du musée, yoga vinyasa doux : pratique dynamique, rythmée par le mouvement et le souffle.

Par Justine Mavilla, professeure de yoga certifiée .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

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English :

Good physical mobility and independence of movement are recommended.

L’événement Cours de yoga Silence, on respire Colmar a été mis à jour le 2026-03-16 par Musée Colmar Musée Unterlinden