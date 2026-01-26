Cours de yoga Silence, on respire Colmar
Cours de yoga Silence, on respire Colmar jeudi 9 avril 2026.
Cours de yoga Silence, on respire
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 18:15:00
fin : 2026-06-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-06-11
Une bonne mobilité physique et une autonomie dans les mouvements sont recommandées.
Dans les espaces du musée, yoga vinyasa doux : pratique dynamique, rythmée par le mouvement et le souffle.
Par Justine Mavilla, professeure de yoga certifiée .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
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English :
Good physical mobility and independence of movement are recommended.
L’événement Cours de yoga Silence, on respire Colmar a été mis à jour le 2026-03-16 par Musée Colmar Musée Unterlinden