Cours de Yoga Vinyasa 696 Chemin du Krystal Arles

Cours de Yoga Vinyasa

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 9h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2025-12-21

Venez prendre un cours de Yoga Vinyasa au Krystal avec Lauriane.

Lauriane, diplômée en Yoga Vinyasa 200 h, vous guidera avec douceur et expertise, que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé.

Respirez, reconnectez vous à votre corps et votre esprit dans une pratique dynamique et fluide.

N’oubliez pas vos tapis ! .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11

English :

Come and take a Vinyasa Yoga class at Krystal with Lauriane.

