Cours de yoga Vinyasa au Jardin21 du mois d’avril Jardin21 Paris

Les mercredis et les dimanches, le Jardin21 devient un lieu de sérénité et de calme le temps d’une séance de yoga en plein air.

Le yoga vinyasa est la variante la plus « moderne » du yoga dynamique. Souvent guidé par la musique, le cours est un enchainement de postures liées par la respiration. Les postures s’enchainent dans l’espace (assises, debout, au sol) avec beaucoup de fluidité, la musique et la respiration vous aident à rapidement lâcher prise tout en vous renforçant et en vous assouplissant. Ce cours est idéal pour se vider la tête, se dépenser et se renforcer.

Cours du Dimanche 5 avril – 12h -13h

Cours du Mercredi 8 avril – 18h30 -19h30

Cours du Dimanche 12 avril – 12h -13h

Cours du Mercredi 15 avril – 18h30 -19h30

Cours du Dimanche 19 avril – 12h -13h

Cours du Mercredi 22 avril – 18h30 -19h30

Cours du Dimanche 26 avril – 12h -13h

Cours du Mercredi 29 avril – 18h30 -19h30

– Cours payants sur inscriptions –

ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Une séance de yoga Vinyasa en plein air.

Du dimanche 05 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

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