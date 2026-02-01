Cours de yoga – Yang to Yin Musée Gustave Moreau Paris

Ce cours propose une séance complète combinant une première partie dynamique pour détendre les muscles et évacuer les tensions, puis une phase plus lente inspirée du yin yoga, axée sur le relâchement en profondeur. Le cours se termine par un temps calme de méditation guidée face à une œuvre du musée.

Les tapis ne sont pas fournis, nous vous remercions de venir avec le vôtre.

Dans l’atelier du 2ᵉ étage, en compagnie de la professeure de yoga Camille Voituriez.

Le lundi 22 juin 2026

de 18h30 à 19h30

Le lundi 01 juin 2026

de 18h30 à 19h30

Le lundi 25 mai 2026

de 18h30 à 19h30

Le lundi 04 mai 2026

de 18h30 à 19h30

Le lundi 13 avril 2026

de 18h30 à 19h30

Le lundi 23 mars 2026

de 18h30 à 19h30

Le lundi 09 mars 2026

de 18h30 à 19h30

Le lundi 16 février 2026

de 18h30 à 19h30

payant

20 euros.

Tout public.

Musée Gustave Moreau 14, rue Catherine de la Rochefoucauld 75009 Paris



