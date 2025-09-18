Cours de Zumba CPA Marc Sangnier Paris

La Zumba est un danse inspirée des rythmes latins (salsa, reggaeton, merengue, cumbia, etc.), qui mélange cardio, danse et fun.

Idéal pour :

Brûler des calories tout en améliorer sa coordination et son endurance

Et surtout… s’amuser en dansant

Venez participer à nos cours de Zumba ! Ambiance fun, énergie positive et bonne humeur garanties !

Du jeudi 18 septembre 2025 au jeudi 25 juin 2026 :

de 19h30 à 20h30

de 18h30 à 19h30

payant

Tarif soumis au Quotient Familial. Cours fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du théâtre 14Paris

https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr