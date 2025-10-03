Cours de zumba en plein air Devant la maternité du Centre Hospitalier Valence
Cours de zumba en plein air
Devant la maternité du Centre Hospitalier 179 Boulevard du Maréchal Juin Valence Drôme
Début : 2025-10-03 12:30:00
fin : 2025-10-03 14:30:00
Cours de zumba en plein air et atelier d’autopalpation animé par les sages-femmes de l’hôpital.
English :
Open-air Zumba class and self-palpation workshop led by the hospital?s midwives.
German :
Zumba-Kurs im Freien und Workshop zur Selbstanwendung, der von den Hebammen des Krankenhauses geleitet wird.
Italiano :
Corsi di zumba all’aperto e un laboratorio di autopalpazione condotto dalle ostetriche dell’ospedale.
Espanol :
Clases de zumba al aire libre y un taller de autopalpación dirigido por las matronas del hospital.
