Cours de zumba en plein air Devant la maternité du Centre Hospitalier Valence vendredi 3 octobre 2025.

Devant la maternité du Centre Hospitalier 179 Boulevard du Maréchal Juin Valence Drôme

Début : 2025-10-03 12:30:00

fin : 2025-10-03 14:30:00

2025-10-03

Cours de zumba en plein air et atelier d’autopalpation animé par les sages-femmes de l’hôpital.

Devant la maternité du Centre Hospitalier 179 Boulevard du Maréchal Juin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Open-air Zumba class and self-palpation workshop led by the hospital?s midwives.

German :

Zumba-Kurs im Freien und Workshop zur Selbstanwendung, der von den Hebammen des Krankenhauses geleitet wird.

Italiano :

Corsi di zumba all’aperto e un laboratorio di autopalpazione condotto dalle ostetriche dell’ospedale.

Espanol :

Clases de zumba al aire libre y un taller de autopalpación dirigido por las matronas del hospital.

