Cours de Zumba Grande Plage Fouras 7 juillet 2025 10:00

Charente-Maritime

Cours de Zumba Grande Plage Front de mer Ouest Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-08-25 11:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Un été pour vibrer et se ressourcer au rythme des vagues ! Le petit bonheur en bord de mer…

Grande Plage Front de mer Ouest

Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Zumba classes

A summer to vibrate and recharge your batteries to the rhythm of the waves! A little happiness by the sea…

German : Zumba-Kurs

Ein Sommer, um im Rhythmus der Wellen zu vibrieren und neue Energie zu tanken! Das kleine Glück am Meer…

Italiano :

Un’estate per vibrare e ricaricare le batterie al ritmo delle onde! Un po’ di felicità in riva al mare…

Espanol :

¡Un verano para vibrar y recargar las pilas al ritmo de las olas! Un poco de felicidad junto al mar…

