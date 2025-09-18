Cours de Zumba kids CPA Marc Sangnier Paris

Cours de Zumba kids CPA Marc Sangnier Paris jeudi 18 septembre 2025.

C’est un cours de danse adapté aux enfants sur des musiques rythmées et entraînantes (latino, pop, hip-hop…).

Les enfants apprennent des chorégraphies simples et amusantes, tout en développant leur coordination, leur confiance en eux, et leur sens du rythme — sans jamais s’ennuyer !

Du fun, de la danse et de l’énergie ! Venez inscrire vos enfants à nos cours de Zumba Kids !

Du jeudi 18 septembre 2025 au jeudi 25 juin 2026 :

jeudi

de 17h30 à 18h30

payant

Tarif soumis au Quotient Familial.

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-18T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-25T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-18T17:30:00+02:00_2025-09-18T18:30:00+02:00;2025-09-25T17:30:00+02:00_2025-09-25T18:30:00+02:00;2025-10-02T17:30:00+02:00_2025-10-02T18:30:00+02:00;2025-10-09T17:30:00+02:00_2025-10-09T18:30:00+02:00;2025-10-16T17:30:00+02:00_2025-10-16T18:30:00+02:00;2025-10-23T17:30:00+02:00_2025-10-23T18:30:00+02:00;2025-10-30T17:30:00+02:00_2025-10-30T18:30:00+02:00;2025-11-06T17:30:00+02:00_2025-11-06T18:30:00+02:00;2025-11-13T17:30:00+02:00_2025-11-13T18:30:00+02:00;2025-11-20T17:30:00+02:00_2025-11-20T18:30:00+02:00;2025-11-27T17:30:00+02:00_2025-11-27T18:30:00+02:00;2025-12-04T17:30:00+02:00_2025-12-04T18:30:00+02:00;2025-12-11T17:30:00+02:00_2025-12-11T18:30:00+02:00;2025-12-18T17:30:00+02:00_2025-12-18T18:30:00+02:00;2025-12-25T17:30:00+02:00_2025-12-25T18:30:00+02:00;2026-01-01T17:30:00+02:00_2026-01-01T18:30:00+02:00;2026-01-08T17:30:00+02:00_2026-01-08T18:30:00+02:00;2026-01-15T17:30:00+02:00_2026-01-15T18:30:00+02:00;2026-01-22T17:30:00+02:00_2026-01-22T18:30:00+02:00;2026-01-29T17:30:00+02:00_2026-01-29T18:30:00+02:00;2026-02-05T17:30:00+02:00_2026-02-05T18:30:00+02:00;2026-02-12T17:30:00+02:00_2026-02-12T18:30:00+02:00;2026-02-19T17:30:00+02:00_2026-02-19T18:30:00+02:00;2026-02-26T17:30:00+02:00_2026-02-26T18:30:00+02:00;2026-03-05T17:30:00+02:00_2026-03-05T18:30:00+02:00;2026-03-12T17:30:00+02:00_2026-03-12T18:30:00+02:00;2026-03-19T17:30:00+02:00_2026-03-19T18:30:00+02:00;2026-03-26T17:30:00+02:00_2026-03-26T18:30:00+02:00;2026-04-02T17:30:00+02:00_2026-04-02T18:30:00+02:00;2026-04-09T17:30:00+02:00_2026-04-09T18:30:00+02:00;2026-04-16T17:30:00+02:00_2026-04-16T18:30:00+02:00;2026-04-23T17:30:00+02:00_2026-04-23T18:30:00+02:00;2026-04-30T17:30:00+02:00_2026-04-30T18:30:00+02:00;2026-05-07T17:30:00+02:00_2026-05-07T18:30:00+02:00;2026-05-14T17:30:00+02:00_2026-05-14T18:30:00+02:00;2026-05-21T17:30:00+02:00_2026-05-21T18:30:00+02:00;2026-05-28T17:30:00+02:00_2026-05-28T18:30:00+02:00;2026-06-04T17:30:00+02:00_2026-06-04T18:30:00+02:00;2026-06-11T17:30:00+02:00_2026-06-11T18:30:00+02:00;2026-06-18T17:30:00+02:00_2026-06-18T18:30:00+02:00;2026-06-25T17:30:00+02:00_2026-06-25T18:30:00+02:00

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du théâtre 14Paris

https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr