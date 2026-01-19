Cours de zumba Espace Animation Les Houches
Cours de zumba Espace Animation Les Houches mercredi 4 février 2026.
Cours de zumba
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 13 EUR
Tarif libre
Début : 2026-02-04 19:00:00
fin : 2026-02-04 20:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Cours de zumba proposé par l’association Alti’move.
Tous les mercredis semaine paire
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 05 56 14 altimove74@gmail.com
English :
Zumba classes offered by the Alti’move association.
Every Wednesday even-numbered week
L’événement Cours de zumba Les Houches a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc