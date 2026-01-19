Cours de zumba Espace Animation Les Houches

Cours de zumba

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 13 EUR

Tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 19:00:00

fin : 2026-02-18 20:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Cours de zumba proposé par l’association Alti’move.

Tous les mercredis semaine paire

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 05 56 14 altimove74@gmail.com

English :

Zumba classes offered by the Alti’move association.

Every Wednesday even-numbered week

