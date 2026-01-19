Cours de zumba Espace Animation Les Houches
Cours de zumba Espace Animation Les Houches mercredi 18 février 2026.
Cours de zumba
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 13 EUR
Tarif libre
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-18 20:00:00
2026-02-18
Cours de zumba proposé par l’association Alti’move.
Tous les mercredis semaine paire
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 05 56 14 altimove74@gmail.com
English :
Zumba classes offered by the Alti’move association.
Every Wednesday even-numbered week
