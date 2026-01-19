Cours de zumba Espace Animation Les Houches

Cours de zumba Espace Animation Les Houches mercredi 18 février 2026.

Cours de zumba

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 13 EUR

Tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-18 20:00:00

Date(s) :
2026-02-18

Cours de zumba proposé par l’association Alti’move.
Tous les mercredis semaine paire
  .

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 05 56 14  altimove74@gmail.com

English :

Zumba classes offered by the Alti’move association.
Every Wednesday even-numbered week

