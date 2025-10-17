cours de ZUMBA plein air octobre Rose Les Houches

Place du village Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

2025-10-17

Cours de Zumba en plein air au profit d’octobre rose. Tous les dons seront reversé à une association de lutte conte les cancers féminins

Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 05 56 14 altimove74@gmail.com

English :

Open-air Zumba class in aid of Pink October. All donations will be donated to a women’s cancer charity

German :

Zumba-Kurs im Freien zu Gunsten des Rosa Oktobers. Alle Spenden gehen an eine Organisation, die sich für die Bekämpfung von Frauenkrebs einsetzt

Italiano :

Lezione di Zumba all’aperto a favore dell’Ottobre Rosa. Tutte le donazioni saranno devolute a un ente di beneficenza contro il cancro femminile

Espanol :

Clase de Zumba al aire libre a beneficio de Octubre Rosa. Todas las donaciones se destinarán a una organización benéfica contra el cáncer de la mujer

