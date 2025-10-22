Cours découverte baby poney (3 à 5 ans) Saint-Front

Cours découverte baby poney (3 à 5 ans) Saint-Front mercredi 22 octobre 2025.

Cours découverte baby poney (3 à 5 ans)

Centre équestre de Saint Front Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22 2025-10-30

Le Centre équestre de St Front vous propose un cours de découverte pour les enfants de 3 à 5 ans

Centre équestre de Saint Front Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

The Centre Equestre de St Front offers a discovery course for children aged 3 to 5

German :

Das Reitzentrum St. Front bietet Ihnen einen Schnupperkurs für Kinder von 3 bis 5 Jahren an

Italiano :

Il Centre Equestre de St Front offre un corso di scoperta per bambini dai 3 ai 5 anni

Espanol :

El Centre Equestre de St Front ofrece un curso de descubrimiento para niños de 3 a 5 años

