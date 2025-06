Cours découverte Gym énergétique au Jardin Massey Tarbes 4 juillet 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Cours découverte Gym énergétique au Jardin Massey TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-04

Profitez de l’été pour prendre soin de vous avec Sylvie Leuca et son cocktail de pratiques psycho-corporelles énergétiques pour un plus de santé et de vitalité !

Des cours en plein air pour profiter de l’énergie de la nature et des beaux jardins de notre ville !

Propositions d’ateliers en sophrologie et gym énergétique

DATES DES COURS :

Vendredi 4 , 11, 18 et 25 juillet à 18h

Samedi 5, 12, 19 juillet à 18h

Lundi 7, 21, et 28 juillet à 18h

Mardi 8, 15,22 et 29 juillet à 10h

EN PRATIQUE :

– Durée environ 1h30

– Matériel à prévoir tapis de sol, vêtement souple + veste, baskets, eau, de quoi écrire

– Me contacter pour infos complémentaires

A NOTER :

– Inscription au plus tard 2 jours avant l’animation

– 4 pers. minimum pour le maintien du cours

.

au Jardin Massey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63 sophrorelax65@gmail.com

English :

Take advantage of summer to pamper yourself with Sylvie Leuca and her cocktail of energetic body-psychological practices for greater health and vitality!

Open-air classes to take advantage of nature’s energy and our city’s beautiful gardens!

Sophrology and energetic gymnastics workshops on offer

COURSE DATES :

Friday July 4, 11, 18 and 25 at 6 p.m

Saturday July 5, 12, 19 at 6pm

Monday July 7, 21, 28 at 6pm

Tuesday July 8, 15, 22 and 29 at 10am

IN PRACTICE :

– Duration approx. 1h30

– Equipment required: floor mat, soft clothing + jacket, sneakers, water, writing utensils

– Contact me for further information

PLEASE NOTE:

– Please register at least 2 days before the event

– 4 pers. minimum to maintain the course

German :

Nutzen Sie den Sommer, um sich mit Sylvie Leuca und ihrem Cocktail aus psycho-körperlichen Energiepraktiken für ein Mehr an Gesundheit und Vitalität zu pflegen!

Kurse im Freien, um die Energie der Natur und der schönen Gärten unserer Stadt zu nutzen!

Vorschläge für Workshops in Sophrologie und energetischer Gymnastik

KURSDATEN :

Freitag, 4., 11., 18. und 25. Juli um 18 Uhr

Samstag, 5., 12. und 19. Juli um 18 Uhr

Montag, 7., 21. und 28. Juli um 18 Uhr

Dienstag, 8., 15., 22. und 29. Juli um 10 Uhr

IN DER PRAXIS :

– Dauer ca. 1,5 Std

– Mitzubringendes Material: Bodenmatte, weiche Kleidung + Jacke, Turnschuhe, Wasser, Schreibzeug

– Kontaktieren Sie mich für weitere Infos

ZU BEACHTEN:

– Anmeldung bis spätestens 2 Tage vor der Animation

– mindestens 4 Pers. für die Aufrechterhaltung des Kurses

Italiano :

Approfittate dell’estate per coccolarvi con Sylvie Leuca e il suo cocktail di pratiche di psicologia energetica del corpo per una maggiore salute e vitalità!

Corsi all’aria aperta per godere dell’energia della natura e degli splendidi giardini della nostra città!

Laboratori di sofrologia e di ginnastica energetica in offerta

DATE DEI CORSI :

Venerdì 4, 11, 18 e 25 luglio alle 18.00

Sabato 5, 12, 19 luglio alle 18.00

Lunedì 7, 21 e 28 luglio alle 18.00

Martedì 8, 15, 22 e 29 luglio alle 10.00

IN PRATICA :

– Durata circa 1h30

– Attrezzatura necessaria: tappetino, abbigliamento morbido + giacca, scarpe da ginnastica, acqua, strumenti per scrivere

– Contattatemi per ulteriori informazioni

NOTA BENE :

– Si prega di iscriversi almeno 2 giorni prima dell’evento

– 4 persone minimo per mantenere il corso

Espanol :

Aproveche el verano para mimarse con Sylvie Leuca y su cóctel de prácticas energéticas de psicología corporal para mejorar la salud y la vitalidad

Clases al aire libre para disfrutar de la energía de la naturaleza y de los hermosos jardines de nuestra ciudad

Oferta de talleres de sofrología y gimnasia energética

FECHAS DE LOS CURSOS :

Viernes 4, 11, 18 y 25 de julio a las 18 h

Sábados 5, 12 y 19 de julio a las 18:00 h

Lunes 7, 21 y 28 de julio a las 18.00 h

Martes 8, 15, 22 y 29 de julio a las 10 h

EN PRÁCTICA :

– Duración aprox. 1h30

– Material necesario: alfombrilla, ropa suave + chaqueta, zapatillas, agua, utensilios de escritura

– Para más información, póngase en contacto conmigo

ATENCIÓN :

– Por favor, inscríbete al menos 2 días antes del evento

– 4 personas mínimo para mantener el curso

L’événement Cours découverte Gym énergétique Tarbes a été mis à jour le 2025-06-20 par OT de Tarbes|CDT65