Cours découverte Gym énergétique au Jardin Massey Tarbes

Prenez soin de vous avec Sylvie Leuca et son cocktail de pratiques psycho-corporelles énergétiques pour un plus de santé et de vitalité !

Des cours en plein air pour profiter de l’énergie de la nature et des beaux jardins de notre ville !

Propositions d’ateliers en sophrologie et gym énergétique

DATES DES COURS

Lundis 1er, 8, 15 et 22 septembre à 18h15

Vendredis 5, 12,19 septembre à 9h30

Autres créneaux possibles Renseignez vous !

EN PRATIQUE

– Durée environ 1h30

– Matériel à prévoir tapis de sol, vêtement souple + veste, baskets, eau, de quoi écrire

– Me contacter pour infos complémentaires

A NOTER

– Inscription au plus tard 2 jours avant l’animation

– 4 pers. minimum pour le maintien du cours

au Jardin Massey TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63 sophrorelax65@gmail.com

English :

Take care of yourself with Sylvie Leuca and her cocktail of psycho-corporal energy practices for greater health and vitality!

Open-air classes to enjoy the energy of nature and our city’s beautiful gardens!

Sophrology and energetic gymnastics workshops on offer

COURSE DATES

Mondays September 1, 8, 15 and 22 at 6:15 p.m

Fridays September 5, 12, 19 at 9:30 a.m

Other possible times: please ask!

IN PRACTICE

– Duration approx. 1h30

– Equipment required: floor mat, soft clothing + jacket, sneakers, water, writing utensils

– Contact me for further information

PLEASE NOTE:

– Please register at least 2 days before the event

– 4 pers. minimum to maintain the course

German :

Kümmern Sie sich um sich selbst mit Sylvie Leuca und ihrem Cocktail aus psycho-korporalen Energiepraktiken für ein Plus an Gesundheit und Vitalität!

Kurse im Freien, um die Energie der Natur und der schönen Gärten unserer Stadt zu nutzen!

Vorschläge für Workshops in Sophrologie und energetischer Gymnastik

KURSDATEN

Montag, 1., 8., 15. und 22. September um 18.15 Uhr

Freitag, 5., 12. und 19. September um 9:30 Uhr

Andere mögliche Zeitfenster: Erkundigen Sie sich!

IN DER PRAXIS

– Dauer ca. 1,5 Std

– Mitzubringendes Material: Bodenmatte, weiche Kleidung + Jacke, Turnschuhe, Wasser, Schreibzeug

– Kontaktieren Sie mich für weitere Infos

ZU BEACHTEN:

– Anmeldung bis spätestens 2 Tage vor der Animation

– mindestens 4 Pers. für die Aufrechterhaltung des Kurses

Italiano :

Prendetevi cura di voi stessi con Sylvie Leuca e il suo cocktail di pratiche di psicologia energetica del corpo per una maggiore salute e vitalità!

Corsi all’aria aperta per approfittare dell’energia della natura e dei bellissimi giardini della nostra città!

Laboratori di sofrologia e di ginnastica energetica in offerta

DATE DEI CORSI

Lunedì 1, 8, 15 e 22 settembre alle 18.15

Venerdì 5, 12 e 19 settembre alle ore 9.30

Altri orari possibili: chiedete pure!

IN PRATICA

– Durata circa 1h30

– Attrezzatura necessaria: tappetino, abbigliamento morbido + giacca, scarpe da ginnastica, acqua, strumenti per scrivere

– Contattatemi per ulteriori informazioni

NOTA BENE

– Si prega di iscriversi almeno 2 giorni prima dell’evento

– 4 persone minimo per mantenere il corso

Espanol :

Cuídese con Sylvie Leuca y su cóctel de prácticas de psicología corporal energética para una mayor salud y vitalidad

Clases al aire libre para aprovechar la energía de la naturaleza y los hermosos jardines de nuestra ciudad

Talleres de sofrología y gimnasia energética en oferta

FECHAS DE LOS CURSOS

Lunes 1, 8, 15 y 22 de septiembre a las 18.15 h

Viernes 5, 12 y 19 de septiembre a las 9h30

Otros horarios posibles: ¡consúltenos!

EN PRÁCTICA

– Duración aprox. 1h30

– Material necesario: alfombrilla, ropa suave + chaqueta, zapatillas, agua, utensilios de escritura

– Para más información, póngase en contacto conmigo

ATENCIÓN

– Por favor, inscríbete al menos 2 días antes del evento

– 4 personas mínimo para mantener el curso

