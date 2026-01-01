Cours découverte GYM gratuits Saint-Denis-des-Murs

Cours découverte GYM gratuits

Salle polyvalente du Chatenet Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Début : 2026-01-07 19:00:00

fin : 2026-07-14 20:00:00

2026-01-07 2026-01-14

En 2026, et si vous passiez enfin à l’action ?

Vous rêvez de mieux dormir, de retrouver tonus et énergie, de vous entourer de positivité et de prendre soin de vous ? A Gym’V, nous croyons que vos résolutions méritent d’être vécues, pas juste rêvées.

Venez essayer une séance découverte gratuite et laissez-nous vous guider vers la meilleure version de vous-même !

Les cours auront lieu le 7 et le 14 Janvier 2026, à la salle polyvalente du Chatenet sur la commune de Saint Denis des Murs, de 19h à 20h pour le cours de GYM entretien et de 20H15 à 21h15 pour le cours de GYM renforcement musculaire et cardio. .

Salle polyvalente du Chatenet Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 37 22 40 gymv.stdenis@gmail.com

