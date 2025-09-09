Cours découverte Gym’Danse Salle polyvalente de Couffé Couffé
Cours découverte Gym’Danse Salle polyvalente de Couffé Couffé mardi 9 septembre 2025.
Cours découverte Gym’Danse
Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique
Début : 2025-09-09 19:15:00
fin : 2025-09-16 21:45:00
2025-09-09 2025-09-16
Gym’Danse est ouvert à tout ceux qui aiment la danse ou qui voudraient la découvrir.
Gym’Danse ce sont deux cours de danses collectifs le mardi soir
– Un cours de danses chorégraphiées (danses en ligne)
– Un cours de danses en couple
On y apprend valse, tango, rock, bachata, chachacha sur des musiques actuelles et entrainantes.
À l’issue d’une année, vous saurez danser et improviser grâce à l’enseignement de Michel, professeur diplômé d’État.
Venez assister aux 2 cours découvertes gratuits les mardis 9 et 16 septembre 2025 à la salle polyvalente de Couffé
– 19h15-20h30 danses chorégraphiées Disco, chachacha, rock, salsa, bachata, coupé décalé, charleston, tango… la plus connue étant le madison
– 20h30-21h45 danses de couple Rock, chachacha, bachata, valse, tango… .
Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 82 52 48 gymdansecouffe@gmail.com
English :
Gym?Danse is open to anyone who loves dance or would like to discover it.
German :
Gym?Danse ist offen für alle, die Tanzen lieben oder es entdecken möchten.
Italiano :
Gym?Danse è aperta a chiunque ami la danza o voglia scoprirla.
Espanol :
Gym?Danse está abierto a todos los que aman la danza o desean descubrirla.
