Cours découverte Gym’Danse Salle polyvalente de Couffé Couffé

Cours découverte Gym’Danse

Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Début : 2025-09-09 19:15:00

fin : 2025-09-16 21:45:00

2025-09-09 2025-09-16

Gym’Danse est ouvert à tout ceux qui aiment la danse ou qui voudraient la découvrir.

Gym’Danse ce sont deux cours de danses collectifs le mardi soir

– Un cours de danses chorégraphiées (danses en ligne)

– Un cours de danses en couple

On y apprend valse, tango, rock, bachata, chachacha sur des musiques actuelles et entrainantes.

À l’issue d’une année, vous saurez danser et improviser grâce à l’enseignement de Michel, professeur diplômé d’État.

Venez assister aux 2 cours découvertes gratuits les mardis 9 et 16 septembre 2025 à la salle polyvalente de Couffé

– 19h15-20h30 danses chorégraphiées Disco, chachacha, rock, salsa, bachata, coupé décalé, charleston, tango… la plus connue étant le madison

– 20h30-21h45 danses de couple Rock, chachacha, bachata, valse, tango… .

Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 82 52 48 gymdansecouffe@gmail.com

English :

Gym?Danse is open to anyone who loves dance or would like to discover it.

German :

Gym?Danse ist offen für alle, die Tanzen lieben oder es entdecken möchten.

Italiano :

Gym?Danse è aperta a chiunque ami la danza o voglia scoprirla.

Espanol :

Gym?Danse está abierto a todos los que aman la danza o desean descubrirla.

