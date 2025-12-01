Cours d’équitation en petit comité

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

Le Poney-Club de Bois Guilbert à participer à ses cours en petit comité de 2 à 3 personnes les lundi 22 et mardi 23 décembre.

Profitez de cet hiver pour vous initier à l’équitation avec le Poney-Club de Bois Guilbert. .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

English : Cours d’équitation en petit comité

L’événement Cours d’équitation en petit comité Bois-Guilbert a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin