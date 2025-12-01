Cours d’équitation en petit comité Bois-Guilbert
Cours d’équitation en petit comité Bois-Guilbert lundi 22 décembre 2025.
Cours d’équitation en petit comité
1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Début : 2025-12-22 16:30:00
fin : 2025-12-23 18:30:00
2025-12-22 2025-12-23
Le Poney-Club de Bois Guilbert à participer à ses cours en petit comité de 2 à 3 personnes les lundi 22 et mardi 23 décembre.
Profitez de cet hiver pour vous initier à l’équitation avec le Poney-Club de Bois Guilbert. .
1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr
