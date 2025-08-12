La Cours des Arts Atelier Calligraphie Tulle

La Cours des Arts Atelier Calligraphie Tulle mardi 12 août 2025.

La Cours des Arts Atelier Calligraphie

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 09:00:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

Date(s) :

2025-08-12 2025-08-13

Venez vous initier ou vous perfectionner durant un stage de calligraphie de 3 demi-journées ! L’atelier se consacrera à l’écriture chancelière et à la recherche d’une composition graphique pour réaliser une calligraphie, à la manière des calligraphies arabes. .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

English : La Cours des Arts Atelier Calligraphie

German : La Cours des Arts Atelier Calligraphie

Italiano :

Espanol : La Cours des Arts Atelier Calligraphie

L’événement La Cours des Arts Atelier Calligraphie Tulle a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze