La Cours des Arts Atelier Calligraphie Tulle

La Cours des Arts Atelier Calligraphie
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Début : 2025-08-12 09:00:00
fin : 2025-08-13 12:00:00
2025-08-12 2025-08-13
Venez vous initier ou vous perfectionner durant un stage de calligraphie de 3 demi-journées ! L’atelier se consacrera à l’écriture chancelière et à la recherche d’une composition graphique pour réaliser une calligraphie, à la manière des calligraphies arabes. .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
