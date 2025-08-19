Cours des Arts Atelier Modelage Cours des Arts Tulle
Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Début : 2025-08-19 09:30:00
fin : 2025-08-22 12:00:00
2025-08-19
Modelage, réalisation d’un modelage en grès avec Béatrice Chastagnol. À partir de 16 ans Tarifs 240€ /adhérents ou 384€/non adhérents – .
Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
