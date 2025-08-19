Cours des Arts Atelier Modelage Cours des Arts Tulle

Cours des Arts Atelier Modelage Cours des Arts Tulle mardi 19 août 2025.

Cours des Arts Atelier Modelage

Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 09:30:00

fin : 2025-08-22 12:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Modelage, réalisation d’un modelage en grès avec Béatrice Chastagnol. À partir de 16 ans Tarifs 240€ /adhérents ou 384€/non adhérents – .

Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

English : Cours des Arts Atelier Modelage

German : Cours des Arts Atelier Modelage

Italiano :

Espanol : Cours des Arts Atelier Modelage

L’événement Cours des Arts Atelier Modelage Tulle a été mis à jour le 2025-04-28 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze