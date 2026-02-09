Cours des Arts Atelier Modelage Cours des Arts Tulle

Cours des Arts Atelier Modelage

Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Modelage, réalisation d’un modelage en grès avec Béatrice Chastagnol.

Initiation à la technique du modelage, découverte de la matière et réalisation d’un projet personnel ou d’après un modèle

A partir de 16 ans

30€ adhérent/48€ non adhérent .

Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours des Arts Atelier Modelage

L’événement Cours des Arts Atelier Modelage Tulle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze