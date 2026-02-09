Cours des Arts Atelier Modelage Cours des Arts Tulle
Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Modelage, réalisation d’un modelage en grès avec Béatrice Chastagnol.
Initiation à la technique du modelage, découverte de la matière et réalisation d’un projet personnel ou d’après un modèle
A partir de 16 ans
30€ adhérent/48€ non adhérent .
Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
