Cours des Arts Atelier Modelage Cours des Arts Tulle

Cours des Arts Atelier Modelage

Cours des Arts Atelier Modelage Cours des Arts Tulle samedi 28 février 2026.

Cours des Arts Atelier Modelage

Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Modelage, réalisation d’un modelage en grès avec Béatrice Chastagnol.
Initiation à la technique du modelage, découverte de la matière et réalisation d’un projet personnel ou d’après un modèle
A partir de 16 ans
30€ adhérent/48€ non adhérent   .

Cours des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37  contact@lacourdesarts.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours des Arts Atelier Modelage

L’événement Cours des Arts Atelier Modelage Tulle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze