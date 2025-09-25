Cours d’espagnol Tiers Lieu d’Azun Aucun
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-04 18:40:00
fin : 2025-12-18 20:00:00
2025-12-04
Tous les jeudis. Soirée consacrée aux conversations en espagnol.
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36
English :
Every Thursday. Evenings devoted to conversation in Spanish.
