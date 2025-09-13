Cours d’espagnol Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin

Cours d’espagnol Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin samedi 13 septembre 2025.

Cours d’espagnol Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin 13 septembre 2025 – 23 mai 2026, certains samedis Tarifs : Cotisation 15€ + 220€ l’année (comptant ou en 3 fois)* – COURS D’ESSAI GRATUIT. Inscription obligatoire via le lien HelloAsso

Ibérica vous propose des cours d’Espagnol Castillan par professeur diplômé & expérimenté.

Ibérica vous propose des cours d’Espagnol Castillan par professeur diplômé & expérimenté.

Les cours de langues d’IBÉRICA ont lieu à la PEÑA SEDE IBÉRICA de SECLIN (LILLE). Ils permettent d’acquérir les notions essentielles de conversation.

Fréquence : Bi-mensuelle séance de 2 heures, les samedis

9h-11h : NON DÉBUTANTS (notion de bases acquises 1 à 2 ans mini pratique)

11h-13h : DÉBUTANTS (si 6 inscrits minimum sinon cours fusionné avec cours NON DEB 9h-11h)

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE POSSIBLE EN DÉBUT D’ANNÉE (si cours fusionné) : 9h-11h.

Dates 2025-26 :

13, 27/09 – 11/10 – 8, 22/11 – 6, 20/12 – 17, 31/01 – 14/02 – 14, 28/03 – 11/04 – 9, 23/05

Les cours s’adressent à un public Adulte – adolescents et enfants de + de 10 ans – Il n’y a pas de cours spécifique enfants.

L’ouverture d’un cours DÉBUTANTS (sans aucune connaissance préalable ) est conditionnée par 6 inscriptions minimum

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Site : [https://iberica.info/](https://iberica.info/)

Contact : [iberica@live.fr](mailto:iberica@live.fr)

Facebook : [https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel](https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-espagnol-2025-26-non-prevente

Ibérica Centre de Culture, Art et Danse 160 rue des martyrs 59113 Seclin Seclin 59113 Nord