Cours d’essai au Latin Training Lacroix-Barrez
Cours d’essai au Latin Training Lacroix-Barrez jeudi 18 septembre 2025.
Cours d’essai au Latin Training
Salle des fêtes Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Cours d’essai
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-18
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Apprenez les pas de bases des danses latines en solo !
Cours d’essai ouvert à tous et gratuit proposé par l’Association Passimento et animé par Mélinda Loutil.
Cours de Latin Training tous les jeudis des semaines paires à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez à 19h30 (5€ le cours). .
Salle des fêtes Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 62 07 03 63
English :
Learn the basic steps of Latin solo dancing!
German :
Lernen Sie die Grundschritte der lateinamerikanischen Tänze im Solo!
Italiano :
Imparate i passi base della danza latina da soli!
Espanol :
¡Aprende los pasos básicos del baile latino en solitario!
L’événement Cours d’essai au Latin Training Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2025-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)