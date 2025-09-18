Cours d’essai au Latin Training Lacroix-Barrez

Cours d’essai au Latin Training Lacroix-Barrez jeudi 18 septembre 2025.

Cours d’essai au Latin Training

Salle des fêtes Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Cours d’essai

Début : Jeudi 2025-09-18

Apprenez les pas de bases des danses latines en solo !

Cours d’essai ouvert à tous et gratuit proposé par l’Association Passimento et animé par Mélinda Loutil.

Cours de Latin Training tous les jeudis des semaines paires à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez à 19h30 (5€ le cours). .

Salle des fêtes Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 62 07 03 63

English :

Learn the basic steps of Latin solo dancing!

German :

Lernen Sie die Grundschritte der lateinamerikanischen Tänze im Solo!

Italiano :

Imparate i passi base della danza latina da soli!

Espanol :

¡Aprende los pasos básicos del baile latino en solitario!

L’événement Cours d’essai au Latin Training Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2025-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)