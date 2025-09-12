cours d’essai « Danse Conscience » Adultes salle de danse crest’actif Crest

salle de danse crest'actif Crest'actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest

Début : 2025-09-12 12:15:00

fin : 2025-09-12 13:45:00

2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17

L’ESSENTIEL: rencontrer et peaufiner nos manières d’habiter nos corps



Des stages où la sensation de nos corps est primordiale.

salle de danse crest’actif Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 95 03 ecoutonsnoscorps@gmail.com

English :

THE ESSENTIAL: meeting and refining the way we inhabit our bodies



Courses where the sensation of our bodies is paramount.

German :

Das Wesentliche: Die Art und Weise, wie wir unsere Körper bewohnen, kennenlernen und verfeinern



Praktika, in denen das Gefühl für unsere Körper im Vordergrund steht.

Italiano :

L’ESSENZIALE: incontrare e perfezionare il modo in cui abitiamo il nostro corpo



Corsi in cui la sensazione del nostro corpo è fondamentale.

Espanol :

LO ESENCIAL: conocer y perfeccionar la forma en que habitamos nuestro cuerpo



Cursos en los que la sensación de nuestro cuerpo es primordial.

