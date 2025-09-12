cours d’essai « Danse Conscience » Adultes salle de danse crest’actif Crest
cours d’essai « Danse Conscience » Adultes salle de danse crest’actif Crest vendredi 12 septembre 2025.
cours d’essai « Danse Conscience » Adultes
salle de danse crest’actif Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-09-12 12:15:00
fin : 2025-09-12 13:45:00
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17
L’ESSENTIEL: rencontrer et peaufiner nos manières d’habiter nos corps
Des stages où la sensation de nos corps est primordiale.

English :
THE ESSENTIAL: meeting and refining the way we inhabit our bodies
Courses where the sensation of our bodies is paramount.
German :
Das Wesentliche: Die Art und Weise, wie wir unsere Körper bewohnen, kennenlernen und verfeinern
Praktika, in denen das Gefühl für unsere Körper im Vordergrund steht.
Italiano :
L’ESSENZIALE: incontrare e perfezionare il modo in cui abitiamo il nostro corpo
Corsi in cui la sensazione del nostro corpo è fondamentale.
Espanol :
LO ESENCIAL: conocer y perfeccionar la forma en que habitamos nuestro cuerpo
Cursos en los que la sensación de nuestro cuerpo es primordial.
