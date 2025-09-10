cours d’essai « Danse et Contes » 3-6 ans Crest
cours d’essai « Danse et Contes » 3-6 ans Crest mercredi 10 septembre 2025.
cours d’essai « Danse et Contes » 3-6 ans
Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 16:45:00
fin : 2025-09-10 17:45:00
Date(s) :
2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15
L’ESSENTIEL: DANSER ET JOUER A PARTIR D’UN CONTE!
.
Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 95 03 ecoutonsnoscorps@gmail.com
English :
THE ESSENTIAL: DANCE AND PLAY FROM A STORY!
German :
DAS WICHTIGSTE: TANZEN UND SPIELEN NACH EINEM MÄRCHEN!
Italiano :
L’ESSENZIALE: DANZA E GIOCO BASATI SU UNA STORIA!
Espanol :
LO ESENCIAL: ¡DANZA Y TEATRO BASADOS EN UN CUENTO!
L’événement cours d’essai « Danse et Contes » 3-6 ans Crest a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme