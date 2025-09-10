cours d’essai « Danse et Contes » 3-6 ans Crest

Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest Drôme

Début : 2025-09-10 16:45:00

fin : 2025-09-10 17:45:00

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15

L’ESSENTIEL: DANSER ET JOUER A PARTIR D’UN CONTE!

Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 95 03 ecoutonsnoscorps@gmail.com

English :

THE ESSENTIAL: DANCE AND PLAY FROM A STORY!

German :

DAS WICHTIGSTE: TANZEN UND SPIELEN NACH EINEM MÄRCHEN!

Italiano :

L’ESSENZIALE: DANZA E GIOCO BASATI SU UNA STORIA!

Espanol :

LO ESENCIAL: ¡DANZA Y TEATRO BASADOS EN UN CUENTO!

