cours d’essai « Danse Orientale Revisitée » salle de danse crest’actif Crest

cours d’essai « Danse Orientale Revisitée » salle de danse crest’actif Crest lundi 8 septembre 2025.

cours d’essai « Danse Orientale Revisitée »

salle de danse crest’actif Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest Drôme

Début : 2025-09-08 19:00:00

fin : 2025-09-08 20:30:00

2025-09-08 2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13

pratique de la danse orientale avec son inclinaison vers d’autres types de danses, dont la danse africaine, la danse contemporaine et le flamenco.



Une approche sensorielle et consciente.

+33 4 75 21 95 03 ecoutonsnoscorps@gmail.com

English :

oriental dance practice with its inclination towards other types of dance, including African, contemporary and flamenco.



A sensory and conscious approach.

German :

praxis des orientalischen Tanzes mit seiner Neigung zu anderen Tanzarten, darunter afrikanischer Tanz, zeitgenössischer Tanz und Flamenco.



Ein sensorischer und bewusster Ansatz.

Italiano :

la danza orientale, con la sua inclinazione verso altri tipi di danza, tra cui la danza africana, la danza contemporanea e il flamenco.



Un approccio sensoriale e consapevole.

Espanol :

danza oriental, con su inclinación hacia otros tipos de danza, como la africana, la contemporánea y el flamenco.



Un enfoque sensorial y consciente.

