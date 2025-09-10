cours d’essai « Danses » 6-11 ans salle de danse crest’actif Crest

cours d’essai « Danses » 6-11 ans

salle de danse crest'actif Crest'actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest

Début : 2025-09-10 15:45:00

fin : 2025-10-01 16:45:00

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15

L’ESSENTIEL: DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE PLUSIEURS TYPES DE DANSE

salle de danse crest’actif Crest’actif Rue Roch Grivel, 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 95 03 ecoutonsnoscorps@gmail.com

English :

THE ESSENTIALS: DISCOVER THE WORLD OF DIFFERENT TYPES OF DANCE

German :

DAS WICHTIGSTE: DIE WELT DER VERSCHIEDENEN TANZARTEN ENTDECKEN

Italiano :

L’ESSENZIALE: SCOPRIRE IL MONDO DEI DIVERSI TIPI DI DANZA

Espanol :

LO ESENCIAL: DESCUBRIR EL MUNDO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DANZA

