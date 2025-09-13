Cours d’essai danses cambodgiennes Studio Noureev ATRIUM Chantepie

Cours d’essai danses cambodgiennes Studio Noureev ATRIUM Chantepie samedi 13 septembre 2025.

Cours d’essai danses cambodgiennes Studio Noureev ATRIUM Chantepie 13 – 27 septembre, les samedis Ille-et-Vilaine

gratuit

venez essayer cette nouvelle danse du monde à Chantepie

Danses cambodgiennes

### les samedis 13-20-27 septembre 2025

Ouvrez la porte d’un monde de délicatesse et de raffinement en vous initiant aux danses du Cambodge avec Lucie Léa. Professeure de danse et anthropologue, elle vous fera découvrir et approfondir tant les techniques esthétiques des danses khmères que la culture cambodgienne dont ces danses sont un véritable symbole.

13h30 -15h30

à partir de 7 ans tous niveaux

tarif année : 200€ par adulte / 140€ pour les moins de 16 ans

studio Nouriev – batiment « service éducation animation »

10 avenue des Méliettes

35135 Ville de Chantepie

Ligne C1 arrêt mairie

RDV au forum des associations le samedi 6 septembre 9h-12h pour une démonstration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T15:30:00.000+02:00

0611300422 bougeetdanse35@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/bouge-et-danse-35/adhesions/cours-danses-cambodgiennes

Studio Noureev ATRIUM 10 avenue des Méliettes 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine