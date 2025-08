Cours d’essai danses polynésiennes Studio Noureev ATRIUM Chantepie

venez découvrir la danse tahitienne en famille

L’association Bouge et Danse !

reprend ses cours de danse polynésienne.

Venez découvrir cette danse à la fois sensuelle et chargée d’histoire, qui mime les paroles de chanson avec grâce et volupté pour les » Aparima », avec force et energie pour les « Otea ».

Les jeudis soir

18h30 – 20h30 : adolescent 12-17 ans

20h30 – 22h30 : adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T22:30:00.000+02:00

bougeetdanse35@gmail.com 0611300422 https://www.helloasso.com/associations/a-ori-mai/adhesions/inscription-a-ori-mai-2025-2026

Studio Noureev ATRIUM 10 avenue des Méliettes 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine