COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ADULTES) Aniane

COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ADULTES) Aniane jeudi 18 septembre 2025.

COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ADULTES)

44bis Rue du Mazel Aniane Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-27

Venez participer aux cours d’essai d’Hikkart dans les ateliers partagées de Fourmazel.

Créneaux « Adultes » ouverts à partir de 11/12 ans pour les jeunes ados passionnées.

Séance en groupe, mais guidance individualisée, selon niveau/âge. Possibilité d’établir un projet personnel.

Venez participer aux cours d’essai d’Hikkart dans les ateliers partagées de Fourmazel.

Créneaux « Adultes » ouverts à partir de 11/12 ans pour les jeunes ados passionnées.

Séance en groupe, mais guidance individualisée, selon niveau/âge. Possibilité d’établir un projet personnel.

Une séance en soirée dans la semaine / Ateliers Modèles vivants / Ateliers en Extérieur sur demande à suivre.

Cours pour apprendre à dessiner ou améliorer sa pratique… grâce à la transmission d’astuces et techniques.

Comment poser sur papier (2D) ce que l’on voit (3D), lumière/contraste/volume …

Le dessin aussi comme un temps pour soi, moment consacré à l’observation intérieur et extérieur attention à la gestuelle, expression.

Ouvert à tous niveaux.

Merci de me confirmer la date de votre participation par mail ou téléphone en donnant votre numéro de téléphone, noms et âge des participants. .

44bis Rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 52 04 28 81 hilkkart@gmail.com

English :

Come and take part in Hikkart trial classes in Fourmazel’s shared workshops.

Adult » slots open from 11/12 years for young teenagers with a passion for Hikkart.

Group sessions, but individualized guidance, according to level/age. Possibility of establishing a personal project.

German :

Nehmen Sie an den Hikkart-Schnupperkursen in den geteilten Werkstätten in Fourmazel teil.

Zeitfenster « Erwachsene » ab 11/12 Jahren für begeisterte junge Teens.

Gruppensitzungen, aber individuelle Anleitung, je nach Niveau/Alter. Es besteht die Möglichkeit, ein persönliches Projekt zu erstellen.

Italiano :

Venite a partecipare alle lezioni di prova di Hikkart nei laboratori condivisi di Fourmazel.

Sessioni « adulti » aperte dagli 11/12 anni per i giovani adolescenti appassionati di questo sport.

Sessioni di gruppo, ma con guida individuale, a seconda del livello/età. Possibilità di elaborare un progetto personale.

Espanol :

Ven a participar en las clases de prueba de Hikkart en los talleres compartidos de Fourmazel.

Sesiones « adultos » abiertas a partir de 11/12 años para jóvenes adolescentes apasionados por este deporte.

Sesiones en grupo, pero con acompañamiento individual, según nivel/edad. Posibilidad de elaborar un proyecto personal.

L’événement COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ADULTES) Aniane a été mis à jour le 2025-09-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT