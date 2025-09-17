COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ENFANTS & ADOS) Aniane
COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ENFANTS & ADOS)
44bis Rue du Mazel Aniane Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
2025-09-17 2025-09-18
COURS ESSAIS -Ateliers ludiques, il s’agit d’un espace d’exploration du dessin pour les jeunes à partir de 6 ans, à travers différentes créations sur des thématiques saisonnières (créations de calendriers, masques, cartes de voeux, cadres, etc), et/ou selon leurs propres envies et projets !
Séance en groupe, mais guidance individualisée, selon niveau/âge. Possibilité d’établir un projet personnel.
Venez participer aux cours d’essai d’Hikkart dans les ateliers partagées de Fourmazel.
Selon l’âge des enfants, la durée varie:
– 1h pour les 6-9 ans
– 1h30 pour les plus de 10 ans
Ouvert à tous niveaux.
Merci de me confirmer la date de votre participation par mail ou téléphone en donnant votre numéro de téléphone, noms et âge des participants. .
44bis Rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 52 04 28 81 hilkkart@gmail.com
English :
COURS ESSAIS Playful workshops for young people aged 6 and up, exploring drawing through various creations on seasonal themes (calendars, masks, greeting cards, frames, etc.), and/or according to their own desires and projects!
Group sessions, but individualized guidance, according to level/age. Possibility of establishing a personal project.
German :
ESSAIS-KURSE Spielerische Workshops, in denen Jugendliche ab 6 Jahren das Zeichnen erforschen können, indem sie verschiedene Kreationen zu saisonalen Themen erstellen (Kalender, Masken, Grußkarten, Bilderrahmen usw.) und/oder nach ihren eigenen Wünschen und Projekten!
Gruppenunterricht, aber individuelle Anleitung, je nach Niveau/Alter. Möglichkeit, ein persönliches Projekt zu erstellen.
Italiano :
CORSI DI DISEGNO Laboratori ludici per giovani dai 6 anni in su, che esplorano il disegno attraverso diverse creazioni basate su temi stagionali (creazione di calendari, maschere, biglietti d’auguri, cornici, ecc.), e/o secondo i propri desideri e progetti!
Sessioni di gruppo, ma con guida individuale, a seconda del livello/età. Possibilità di elaborare un progetto personale.
Espanol :
CURSOS DE DIBUJO Talleres lúdicos para jóvenes a partir de 6 años, que exploran el dibujo a través de diversas creaciones basadas en temas estacionales (creación de calendarios, máscaras, tarjetas de felicitación, marcos, etc.), ¡y/o según sus propios deseos y proyectos!
Sesiones en grupo, pero con acompañamiento individual, según nivel/edad. Posibilidad de elaborar un proyecto personal.
