COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ENFANTS & ADOS) Aniane

COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ENFANTS & ADOS) Aniane mercredi 17 septembre 2025.

COURS D’ESSAI DE DESSIN D’HIKKART (ENFANTS & ADOS)

44bis Rue du Mazel Aniane Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-18

COURS ESSAIS -Ateliers ludiques, il s'agit d'un espace d'exploration du dessin pour les jeunes à partir de 6 ans, à travers différentes créations sur des thématiques saisonnières (créations de calendriers, masques, cartes de voeux, cadres, etc), et/ou selon leurs propres envies et projets !

Séance en groupe, mais guidance individualisée, selon niveau/âge. Possibilité d'établir un projet personnel.

Séance en groupe, mais guidance individualisée, selon niveau/âge. Possibilité d’établir un projet personnel.

Venez participer aux cours d’essai d’Hikkart dans les ateliers partagées de Fourmazel.

Ateliers ludiques, il s’agit d’un espace d’exploration du dessin pour les jeunes à partir de 6 ans, à travers différentes créations sur des thématiques saisonnières (créations de calendriers, masques, cartes de voeux, cadres, etc), et/ou selon leurs propres envies et projets !

Séance en groupe, mais guidance individualisée, selon niveau/âge.

Possibilité d’établir un projet personnel.

Selon l’âge des enfants, la durée varie:

– 1h pour les 6-9 ans

– 1h30 pour les plus de 10 ans

Ouvert à tous niveaux.

Merci de me confirmer la date de votre participation par mail ou téléphone en donnant votre numéro de téléphone, noms et âge des participants. .

44bis Rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 52 04 28 81 hilkkart@gmail.com

English :

COURS ESSAIS Playful workshops for young people aged 6 and up, exploring drawing through various creations on seasonal themes (calendars, masks, greeting cards, frames, etc.), and/or according to their own desires and projects!

Group sessions, but individualized guidance, according to level/age. Possibility of establishing a personal project.

German :

ESSAIS-KURSE Spielerische Workshops, in denen Jugendliche ab 6 Jahren das Zeichnen erforschen können, indem sie verschiedene Kreationen zu saisonalen Themen erstellen (Kalender, Masken, Grußkarten, Bilderrahmen usw.) und/oder nach ihren eigenen Wünschen und Projekten!

Gruppenunterricht, aber individuelle Anleitung, je nach Niveau/Alter. Möglichkeit, ein persönliches Projekt zu erstellen.

Italiano :

CORSI DI DISEGNO Laboratori ludici per giovani dai 6 anni in su, che esplorano il disegno attraverso diverse creazioni basate su temi stagionali (creazione di calendari, maschere, biglietti d’auguri, cornici, ecc.), e/o secondo i propri desideri e progetti!

Sessioni di gruppo, ma con guida individuale, a seconda del livello/età. Possibilità di elaborare un progetto personale.

Espanol :

CURSOS DE DIBUJO Talleres lúdicos para jóvenes a partir de 6 años, que exploran el dibujo a través de diversas creaciones basadas en temas estacionales (creación de calendarios, máscaras, tarjetas de felicitación, marcos, etc.), ¡y/o según sus propios deseos y proyectos!

Sesiones en grupo, pero con acompañamiento individual, según nivel/edad. Posibilidad de elaborar un proyecto personal.

