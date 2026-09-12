Cours d’essai enfants Salle Koufra Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 – 17:45

Gratuit : non 5 € Toutes les infos sont sur cette page : https://lecorpsasesraisons.fr/index.php/enfants/les modalités d’inscriptions ici : https://lecorpsasesraisons.fr/index.php/inscriptions-enfants/et le lien helloasso pour reserver votre place : https://www.helloasso.com/associations/le-corps-a-ses-raisons/boutiques/inscriptions-enfants-2026-2027 Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 10

Reprise de nos cours !Venez découvrir notre univers dansé pour les enfants de 4 à 10 ans.14h20 pour les 7-10 ans15h30 pour les 5-6 ans16h40 pour les 4-5 ansConsultez notre site pour connaitre nos créneaux pour d’autres tranches d’âge, il est fraichement agrémenté de vidéos^^Rencontrez nous aux forums des associations :5 septembre et 12 septembre : https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative

Salle Koufra Nantes 44300

0762470773 https://lecorpsasesraisons.fr/



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