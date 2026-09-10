Cours d’essai enfants, Salle Koufra, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Salle Koufra · Nantes
Informations pratiques
Cours d’essai enfants Mercredi 16 septembre, 14h00 Salle Koufra Loire-Atlantique
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:45:00+02:00
Reprise de nos cours !
Venez découvrir notre univers dansé pour les enfants de 4 à 10 ans.
14h20 pour les 7-10 ans
15h30 pour les 5-6 ans
16h40 pour les 4-5 ans
Consultez notre site pour connaitre nos créneaux pour d’autres tranches d’âge, il est fraichement agrémenté de vidéos^^
Rencontrez nous aux forums des associations :
5 septembre et 12 septembre : https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative
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Et si on dansait la rentrée ? Cours d’essai rentrée
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