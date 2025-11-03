Cours d’essai gratuit de salsa et bachata Salle du Bois Plaisant Le Bernard
Cours d’essai gratuit de salsa et bachata Salle du Bois Plaisant Le Bernard lundi 3 novembre 2025.
Salle du Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée
Début : 2025-11-03 18:30:00
fin : 2025-11-03
2025-11-03
Salle du Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 72 46 11 contact.pulsolatino@gmail.com
L’événement Cours d’essai gratuit de salsa et bachata Le Bernard a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral