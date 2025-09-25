Cours d’essai offert de la chorale Soissons Gospel City Soissons

Cours d’essai offert de la chorale Soissons Gospel City

16 Rue Charlemagne Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Début : 2025-09-25 19:30:00

fin : 2025-09-25 21:00:00

2025-09-25

C’est la rentrée… et si tu faisais un vrai choix pour toi cette année ??

Marre de la routine métro-boulot-dodo ? Besoin de vibrer, de respirer, de retrouver ta joie ?

Le Gospel, c’est bien plus que chanter c’est oser t’exprimer, te libérer, te reconnecter à toi-même et aux autres.

Viens tester sans engagement une répétition de Soissons Gospel City et découvre une énergie incroyable, une ambiance chaleureuse, et des moments qui te feront du bien pour toute la semaine.

Ta première séance est offerte.

Prends ton billet de cours d’essai gratuit sur gospelcity.fr.

On se donne RDV jeudi 25 septembre à 19h30! 0 .

16 Rue Charlemagne Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 64 61 76 49 choralegospelcity@gmail.com

L’événement Cours d’essai offert de la chorale Soissons Gospel City Soissons a été mis à jour le 2025-09-08 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois