Nancray-sur-Rimarde

Cours d’essai Zumba

Nancray-sur-Rimarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:30:00

fin : 2026-06-22 21:30:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-29

L’association Familles Rurales de Nancray propose deux cours d’essai de Zumba les lundis 22 et 29 juin 2026 à la salle des fêtes ! Une occasion idéale pour découvrir cette discipline dynamique et festive dans le Loiret. Séance ouverte à tous dès 16 ans pour s’amuser en musique.

L’association Familles Rurales de Nancray invite le public à libérer son énergie lors de deux sessions de découverte de Zumba. Christelle anime ces cours d’essai programmés les lundis 22 et 29 juin 2026, de 20h30 à 21h30, au sein de la salle des fêtes de Nancray. Accessible à tous à partir de 16 ans, cette activité sportive et ludique combine parfaitement fitness, pas de danse et rythmes ensoleillés. L’événement propose de bouger, de sourire et de s’amuser dans une ambiance associative chaleureuse et bienveillante. Une excellente opportunité pour tester la discipline avant la rentrée dans le secteur de Pithiviers. Les participants se dépensent dans la bonne humeur. .

Nancray-sur-Rimarde 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 28 33 87 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Familles Rurales association in Nancray is offering two Zumba trial classes on Mondays, June 22 and 29, 2026, at the community hall! This is the perfect opportunity to discover this dynamic and festive activity in the Loiret. The session is open to everyone ages 16 and up for a fun time with music.

L’événement Cours d’essai Zumba Nancray-sur-Rimarde a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS