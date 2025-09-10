Cours dessin peinture créativité Pertuis

Cours dessin peinture créativité Pertuis mercredi 10 septembre 2025.

Cours dessin peinture créativité

Du 10/09/2025 au 24/06/2026 tous les jours.

10h à 11h30 cours enfants

13h30 à 15h cours enfants

15h15 à 17h15 cours adolescents

17h30 à 19h30 cours adultes. 170 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Tarif : 115 – 115 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2025-09-10

Cours de dessin peinture créativité les mercredis hors vacances scolaires.

Les cours s’adressent aux enfants et adolescents, les bases du dessin d’observation sont enseignées systématiquement, les différentes techniques sont abordées tout au long de l’année ( pastel, sanguine, aquarelle, peinture acrylique, encres, collages, techniques mixtes …) pour que chacun s’approprie le mode d’expression qui lui convient. Les adultes peuvent choisir leurs techniques, ils seront soutenus dans leur apprentissage ou leur évolution. Un thème guide toutes les recherches, il n’est pas imposé aux adultes. L’enseignement est très individualisé et adapté à personnalité des élèves. .

170 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 18 31 14 sers.eve@gmail.com

English :

Creative drawing and painting classes on Wednesdays outside school vacations.

German :

Kurse für kreatives Zeichnen und Malen mittwochs außerhalb der Schulferien.

Italiano :

Corsi di disegno e pittura creativa il mercoledì al di fuori delle vacanze scolastiche.

Espanol :

Clases de dibujo y pintura creativos los miércoles fuera de las vacaciones escolares.

L’événement Cours dessin peinture créativité Pertuis a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme de Pertuis