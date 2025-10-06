Cours dessin peinture toutes techniques Impasse des Trois Coins Thiviers

Cours dessin peinture toutes techniques Impasse des Trois Coins Thiviers lundi 6 octobre 2025.

Cours dessin peinture toutes techniques

Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-10-06

Durée du cours 2 heures, 5 personnes maximum. Accompagnement en

conseil technique dessin, pastel et peintures aquarelle, acrylique, huile.

Initiation et perfectionnement, chevalet à disposition.

Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 35 91 75 sylvie.marcillaud@orange.fr

English : Cours dessin peinture toutes techniques

Course duration 2 hours, 5 people maximum. Guidance in

technical advice on drawing, pastels and watercolor, acrylic and oil paints.

Initiation and improvement, easel available.

German : Cours dessin peinture toutes techniques

Kursdauer 2 Stunden, maximal 5 Personen. Begleitung in

technische Beratung Zeichnen, Pastell und Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei.

Anfänger und Fortgeschrittene, Staffelei zur Verfügung.

Italiano :

Durata del corso 2 ore, massimo 5 persone. Supporto in

consulenza tecnica su disegno, pastelli e acquerello, colori acrilici e a olio.

Corsi introduttivi e avanzati, cavalletto a disposizione.

Espanol : Cours dessin peinture toutes techniques

Duración del curso 2 horas, máximo 5 personas. Apoyo en

asesoramiento técnico en dibujo, pastel y acuarela, acrílico y óleo.

Cursos de iniciación y perfeccionamiento, caballete disponible.

L’événement Cours dessin peinture toutes techniques Thiviers a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère