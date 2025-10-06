Cours dessin peinture toutes techniques Impasse des Trois Coins Thiviers
Cours dessin peinture toutes techniques Impasse des Trois Coins Thiviers lundi 6 octobre 2025.
Cours dessin peinture toutes techniques
Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers Dordogne
Début : 2025-10-06
fin : 2025-12-31
2025-10-06
Durée du cours 2 heures, 5 personnes maximum. Accompagnement en
conseil technique dessin, pastel et peintures aquarelle, acrylique, huile.
Initiation et perfectionnement, chevalet à disposition.
Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 35 91 75 sylvie.marcillaud@orange.fr
English : Cours dessin peinture toutes techniques
Course duration 2 hours, 5 people maximum. Guidance in
technical advice on drawing, pastels and watercolor, acrylic and oil paints.
Initiation and improvement, easel available.
German : Cours dessin peinture toutes techniques
Kursdauer 2 Stunden, maximal 5 Personen. Begleitung in
technische Beratung Zeichnen, Pastell und Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei.
Anfänger und Fortgeschrittene, Staffelei zur Verfügung.
Italiano :
Durata del corso 2 ore, massimo 5 persone. Supporto in
consulenza tecnica su disegno, pastelli e acquerello, colori acrilici e a olio.
Corsi introduttivi e avanzati, cavalletto a disposizione.
Espanol : Cours dessin peinture toutes techniques
Duración del curso 2 horas, máximo 5 personas. Apoyo en
asesoramiento técnico en dibujo, pastel y acuarela, acrílico y óleo.
Cursos de iniciación y perfeccionamiento, caballete disponible.
