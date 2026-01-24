Cours dessin peinture toutes techniques Impasse des Trois Coins Thiviers
Cours dessin peinture toutes techniques Impasse des Trois Coins Thiviers dimanche 1 février 2026.
Cours dessin peinture toutes techniques
Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers Dordogne
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-15
2026-02-01 2026-02-23
Durée du cours 2 heures, 5 personnes maximum. Accompagnement en
conseil technique dessin, pastel et peintures aquarelle, acrylique, huile.
Initiation et perfectionnement, chevalet à disposition.
Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 35 91 75 sylvie.marcillaud@orange.fr
English : Cours dessin peinture toutes techniques
Course duration 2 hours, 5 people maximum. Guidance in
technical advice on drawing, pastels and watercolor, acrylic and oil paints.
Initiation and improvement, easel available.
