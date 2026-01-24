Cours dessin peinture toutes techniques Impasse des Trois Coins Thiviers

Cours dessin peinture toutes techniques

Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers Dordogne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-23

Durée du cours 2 heures, 5 personnes maximum. Accompagnement en

conseil technique dessin, pastel et peintures aquarelle, acrylique, huile.

Initiation et perfectionnement, chevalet à disposition.

Impasse des Trois Coins Atelier de Sylvie Marcillaud Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 35 91 75 sylvie.marcillaud@orange.fr

English : Cours dessin peinture toutes techniques

Course duration 2 hours, 5 people maximum. Guidance in

technical advice on drawing, pastels and watercolor, acrylic and oil paints.

Initiation and improvement, easel available.

L’événement Cours dessin peinture toutes techniques Thiviers a été mis à jour le 2026-01-20 par Isle-Auvézère