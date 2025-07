Cours d’été de Qi Gong Saint-Pierre-du-Champ

Cours d’été de Qi Gong Saint-Pierre-du-Champ lundi 7 juillet 2025.

Cours d’été de Qi Gong

Stade Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-07-07

L’association des Pratiques Energétiques de Santé et de Longévité Aies Sens et Vie propose des cours gratuits de Qi Gong cet été.

Venez découvrir cette discipline visant à maîtriser le souffle, ou énergie vitale.

.

Stade Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 02 20 77 essencetvie43@yahoo.com

English :

The Association des Pratiques Energétiques de Santé et de Longévité « Aies Sens et Vie » is offering free Qi Gong classes this summer.

Come and discover this discipline aimed at mastering the breath, or vital energy.

German :

Der Verein für energetische Praktiken für Gesundheit und Langlebigkeit « Aies Sens et Vie » bietet diesen Sommer kostenlose Qi Gong-Kurse an.

Lernen Sie diese Disziplin kennen, die darauf abzielt, den Atem oder die Lebensenergie zu beherrschen.

Italiano :

L’Associazione delle Pratiche Energetiche di Salute e di Lunga Vita « Aies Sens et Vie » offre lezioni gratuite di Qi Gong quest’estate.

Venite a scoprire questa disciplina finalizzata alla padronanza del respiro, o energia vitale.

Espanol :

La Association des Pratiques Energétiques de Santé et de Longévité « Aies Sens et Vie » ofrece este verano clases gratuitas de Qi Gong.

Venga a descubrir esta disciplina destinada a dominar la respiración, o energía vital.

