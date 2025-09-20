Cours d’éveil artistique Enfants 4/6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Cours d’éveil artistique Enfants 4/6 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
1h Enfants 4 à 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-30 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-20
Initie-toi aux arts plastiques à l’aide de divers médiums inspiré par le travail d’artistes connus dessin, peinture, découpages, bricolage, sculpture… avec l’aide de Caroline, illustratrice jeunesse de Jus de carotte.
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
Introduce yourself to the plastic arts, using a variety of media inspired by the work of well-known artists: drawing, painting, cut-outs, crafts, sculpture… with the help of Caroline, children’s illustrator of Jus de carotte.
German :
Führe dich mit Hilfe verschiedener Medien in die bildende Kunst ein, inspiriert von der Arbeit bekannter Künstler: Zeichnen, Malen, Ausschneiden, Basteln, Skulpturen… mit der Hilfe von Caroline, der Jugendillustratorin von Jus de carotte.
Italiano :
Introducetevi alle arti plastiche utilizzando una varietà di supporti ispirati al lavoro di artisti famosi: disegno, pittura, ritagli, artigianato, scultura… con l’aiuto di Caroline, illustratrice per bambini di Jus de carotte.
Espanol :
Iníciate en las artes plásticas utilizando diversos medios inspirados en la obra de conocidos artistas: dibujo, pintura, recortables, manualidades, escultura… con la ayuda de Caroline, ilustradora infantil de Jus de carotte.
