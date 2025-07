COURS D’HATHA YOGA Pornichet

Villa Décor Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-07-22 12:30:00

fin : 2025-07-29 13:30:00

2025-07-22 2025-07-29

Cours collectifs et privé de Hatha.

Cours traditionnel Indien avec des postures simples et efficaces pour sentir les muscles se déliés et le corps respirer pleinement.

Chaque séance est une nouvelle découverte de postures, pranayama et de technique méditative.



Cours de 1h 15€ par personne.



Sur réservation. .

Villa Décor Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 24 80 75 villadecor@outlook.fr

English :

Group and private Hatha classes.

German :

Gruppen- und Privatunterricht in Hatha.

Italiano :

Corsi di Hatha di gruppo e privati.

Espanol :

Clases de Hatha en grupo y privadas.

